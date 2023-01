Bombeiros resgatam mais um tamanduá circulando na área urbana de Jales

Mais um tamanduá-bandeira foi resgatado pelos bombeiros na manhã desta segunda-feira, 23 de janeiro, no Jardim Pêgolo, na altura da Subida Preta em Jales. Segundo apurado pelo FocoNews, populares acionaram a corporação após visualizarem que o animal estava andando pelas ruas do bairro.

Por segurança, o tamanduá foi capturado e posteriormente solto em uma área de mata, em seu habitat natural.

Há algumas semanas, um tamanduá foi visto circulando pelas ruas do centro de Jales. Na época, as imagens circularam pela região e chamaram atenção. Naquela oportunidade o animal também foi capturado e solto na zona rural do município.

