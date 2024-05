Prefeitura de Votuporanga e SEST SENAT anunciam cursos gratuitos

A busca por atualização e qualificação profissional ganha um novo impulso em Votuporanga, com a oferta de cursos gratuitos promovidos pela Prefeitura Municipal em parceria com o SEST SENAT. Um total de 72 vagas está disponível, distribuídas em seis diferentes áreas de especialização.

Os interessados têm a oportunidade de escolher entre uma variedade de cursos, cada um cuidadosamente elaborado para atender às demandas do mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas na unidade do SEST SENAT, localizada na Rua Copacabana, nº 4722, no bairro Parque Santa Felícia.

O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 7h às 18h30; sexta-feira, das 7h às 17h30; e sábado, das 7h às 11h30. Para mais detalhes sobre os cursos e processo de inscrição, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (17)3426-6750 ou (17)3406-1488, ramal 29.

Os cursos oferecidos abrangem uma ampla gama de setores, desde operação de equipamentos até habilidades em logística e informática. Confira abaixo a lista completa:

Básico para Operador de Empilhadeira

Operador de Minicarregadeira

Operador de Guindaste Hidráulico Articulado

Formação para Operador de Pá Carregadeira

Logística – Conceitos e Aplicações

Formação Completa Excel

Cada curso foi projetado para fornecer tanto conhecimentos teóricos quanto práticos, garantindo que os participantes estejam totalmente preparados para os desafios do mercado de trabalho. Com um limite de vagas em cada curso, os interessados são encorajados a garantir suas inscrições o mais rápido possível.

A iniciativa conjunta da Prefeitura e do SEST SENAT reflete o compromisso contínuo de promover o crescimento econômico e o desenvolvimento profissional na região de Votuporanga. Essa parceria oferece uma oportunidade única para os residentes locais adquirirem habilidades valiosas sem nenhum custo, preparando-os para um futuro promissor em suas respectivas carreiras.