Moradora dá de cara com onça ao entrar em banheiro de casa

A própria dona da residência que acionou os bombeiros e a Polícia Militar Ambiental (PMA). Animal foi contido e encaminhado para ser solto em uma área distante de Paranaíba (MS).

Uma dona de casa deu de cara com uma onça-parda ao entrar no banheiro de casa, em Paranaíba (MS) – a 425 km de Campo Grande -, nesta sexta-feira (18). Apesar do susto, a própria moradora acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) para o resgate do felino.

À polícia, a dona da casa disse que a onça estava dentro do banheiro e que tinha isolado o local assim que viu o animal. Rapidamente, equipes da PMA foram até a residência, que fica na região central do município, para evitar aproximação de pessoas e estresse ao animal.