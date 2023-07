Bombeiros controlam incêndio em depósito de materiais recicláveis em Votuporanga

Um trabalho rápido e eficiente da equipe do Corpo de Bombeiros de Votuporanga controlou em minutos um incêndio de grandes proporções em um depósito de materiais recicláveis na cidade.

O incêndio começou por volta do meio-dia, em um depósito localizado às margens da rodovia Péricles Bellini – sentido Votuporanga a Nhandeara.

O proprietário do depósito tentou controlar o princípio do incêndio, mas as chamas se propagaram rapidamente, sendo necessária a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

O incêndio deixou o céu de Votuporanga literalmente com uma nuvem negra em razão do material queimado. Conforme o sub-tenente dos Bombeiros, Rodrigo Kitamura – não houve feridos e apenas danos materiais. “Logo após a chegada da equipe dos Bombeiros, já iniciamos rapidamente o controle do fogo com o apoio, inclusive de um caminhão-pipa”, disse o comandante Kitamura.

REPORTAGEM: VOTUNEWS