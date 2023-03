Birigui registra morte de idoso de 104 anos por Covid

A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui confirmou, nesta quarta-feira (8), a morte de um idoso de 104 anos por covid-19. A vítima estava com ciclo vacinal completo, mas era portadora de diabetes e doença cardiovascular crônica.

De acordo com a saúde da cidade o idoso foi internado no Hospital da Unimed de Birigui, no domingo (5), mas morreu na segunda-feira (6). Com isso, o número de mortes pela doença desde o começo da pandemia na cidade chegou a 657.

A cidade contabiliza 36.590 casos positivos da doença. Do total de casos confirmados, 35.492 constam como recuperados, mas os dados ainda estão sendo atualizados. Há 13 pessoas aguardando resultados de exames.

A administração municipal continua recomendando o uso de máscara facial dentro das repartições públicas de saúde municipais, estaduais e privadas.

A Secretaria da Saúde reforça a importância da população completar o ciclo vacinal e tomar a dose adicional. A vacinação segue durante a semana nas UBSs dos bairros Vila Bandeirantes, Toselar, Santo Antônio e Portal da Pérola 2, das 8h às 17h. Para mais informações entre em contato com a Vigilância Epidemiológica do município pelo telefone (18) 3643-6238.