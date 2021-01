Manaus recebe mais de 18 toneladas de cilindros de oxigênio

O Comando da Aeronáutica informou que duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) pousaram na madrugada desta sexta-feira (15) em Manaus com 18 toneladas de cilindros de oxigênio líquido, que serão utilizados por hospitais no atendimento a pacientes da covid-19 no Amazonas.

Ontem à tarde, policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) realizaram a escolta de outros 150 cilindros de oxigênio da empresa White Martins até à Central de Medicamentos do Amazonas. 80 deles serão enviados para o interior do estado.

Entre os meses de março e maio, houve um consumo máximo de 30 mil metros cúbicos/dia. Hoje, são mais de 76 mil, um acréscimo de 150%.

Também na quinta-feira (14), uma denúncia anônima levou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) a apreender um caminhão com cilindros de oxigênio em Manaus. Um homem de 38 anos foi detido e vai responder por reter produtos para o fim de especulação e ficará à disposição da Justiça.

SBT News