Santa Casa de Votuporanga inicia segunda dose da vacina contra COVID-19

Imunização contempla os profissionais que receberam a primeira dose da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan

A Santa Casa de Votuporanga iniciou a aplicação da segunda dose da vacina contra Coronavírus nesta semana. A imunização é destinada para profissionais que atuam na linha de frente no enfrentamento à COVID-19 e que foram os primeiros a receber a CoronaVac na cidade, no final de janeiro. A vacinação segue até terça-feira (16/2), até às 18h30.

Seguindo as recomendações de distanciamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS), diversos colaboradores compareceram ao Espaço Unifev Saúde.

A técnica de enfermagem do Pronto Socorro da Santa Casa, Dalva Lima Suarez Costales, que foi a primeira receber a vacina do município, falou da emoção de ser imunizada. “A primeira dose foi uma gratidão enorme. A segunda é ainda mais emocionante. Afinal, foi uma vitória chegar essa vacina”, contou.

Apesar de ter completo o ciclo da vacina, Dalva segue com os cuidados. “Lavo as mãos com água e sabão, uso de máscara e evito aglomerações, afinal a imunização ainda não chegou para todos. No momento, ainda para os mais vulneráveis para a doença, por isso não podemos relaxar”, complementou.

A médica infectologista Dra. Talita Tonini de Oliveira ressaltou a importância da segunda dose. “Essa segunda aplicação deve ser cumprida, para que a vacina seja eficaz e com maior chance possível de proteção”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, explica que a vacinação dos colaboradores é fundamental no enfrentamento da pandemia. “Há meses, estamos focados e dedicados em combater o Coronavírus. A imunização dos colaboradores do Hospital representa uma etapa importante para a continuação deste trabalho com maior segurança”, avalia.

Profissionais de saúde que foram imunizados com a vacina Oxford/AstraZeneca só vão receber a segunda dose 90 dias após a primeira aplicação.