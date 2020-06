O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria dos artistas na tarde deste sábado (27).

Ainda segundo a assessoria, o pai do cantor também teve a doença confirmada, porém não apresentou sintomas.

Zé Neto, que mora em São José do Rio Preto/SP, decidiu fazer o teste de coronavírus no Hospital de Base após apresentar tosse, espirro e febre. No entanto, a assessora não soube informar exatamente quando o exame foi realizado.