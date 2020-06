O diretor da Fundação Casa de São José do Rio Preto/SP foi afastado do cargo depois da denúncia de que um dos internos, de 15 anos, testou positivo para o novo coronavírus e ficou isolado por uma semana em um banheiro da instituição. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (17) pela assessoria da Fundação Casa ao G1.

De acordo com a instituição, o afastamento do funcionário foi feito após a Corregedoria Geral realizar as primeiras oitivas ainda na terça-feira (16). O diretor será substituído por outro servidor do quadro e o caso continuará sendo investigado.

“A instituição prima pela transparência e pelo aperfeiçoamento dos procedimentos adotados diante da pandemia e apurará com rigor eventuais falhas”, afirmou em nota a assessoria da Fundação Casa.

Denúncia

O juiz da Vara da Infância e Juventude Rio Preto, Evandro Pelarin, também instaurou procedimento para investigar a denúncia contra a Fundação Casa.

Em entrevista ao G1, ele informou que a internação do adolescente foi decretada pela Justiça de Jales/SP, município onde o adolescente mora. Consta no boletim de ocorrência que ele foi apreendido depois de ameaçar a mãe de morte e ser flagrado com pedras de crack.

“Segundo relatos, ele entrou [na Fundação Casa] no dia 4 de junho, em Rio Preto. Na sexta-feira (5), Jales ligou dizendo que o menino havia apresentado sintomas da doença e tinha tirado o material dele para fazer testes. Então, ele já estava separado dos demais”, disse.

Em 8 de junho, o resultado do exame feito no adolescente foi divulgado. O juiz, então, solicitou informações e constatou que o menor de idade tinha patologias como, por exemplo, problemas pulmonares.

“Eu fiz um relatório e encaminhei à Justiça de Jales, dizendo que o menino não podia ficar na Fundação Casa por não ter condições de cuidar com um menino com patologia”, afirmou.

A Justiça de Jales manteve a internação provisória do adolescente. No entanto, em 10 de junho, a Defensoria Pública de Rio Preto entrou com habeas corpus no tribunal, que concedeu liminar, autorizando o adolescente a voltar para a casa dos pais.

“Hoje, eu recebi a denúncia de que o menino teria ficado trancado em um banheiro. Então, eu abri um procedimento para verificar onde ele ficou na Fundação Casa”, alegou.

“Informações preliminares da própria Fundação me relatam que ele ficou em um local privativo com banheiro. Então, vamos ver se é uma questão de semântica ou se materialmente ele ficou no banheiro”, complementou.

Testes em massa

Ao G1, Evandro Pelarin disse que entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Rio Preto e pediu para que equipes realizassem testes de Covid-19 em adolescentes e funcionários da Fundação Casa.

Ao todo, 96 funcionários, incluindo terceirizados e da semiliberdade, e 48 adolescentes foram submetidos a testes rápidos nesta terça.