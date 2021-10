Bebê é internado após ser picado na cabeça por escorpião em Jales

Um bebê de 1 ano e 8 meses está internado na Santa Casa de Misericórdia de Jales após ter sido picado na cabeça por um escorpião na tarde da última quinta-feira, 28 de outubro, em sua residência no Jardim Oiti em Jales.

De acordo com as informações apuradas pelo FocoNews, a mãe do menino havia acabado de dar banho no filho. Ela pegou a toalha, que estava pendurada na porta do quarto da criança para enxugar o filho. No mesmo momento, quando colocou o capuz (toca) da toalha no menino, ele começou a chorar.

Quando a mãe tirou o capuz um escorpião-amarelo caiu no chão. Imediatamente a mãe acionou o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e contou com a ajuda de uma vizinha para levar o bebê as pressas até a UPA 24 horas de Jales.

Os primeiros procedimentos foram realizados na UPA, inclusive com a aplicação do soro antiescorpiônico e medicação para dor. A criança apresentou apenas sintomas leves.

Depois de algumas horas, ele foi transferido para a Santa Casa de Jales e segue em observação nesta sexta-feira, 29 de outubro. A família informou ao FocoNews que não é a primeira vez que encontra escorpião em casa e que sempre se preocupou com a possibilidade de acidentes domésticos.

Apesar do susto, o bebê está bem e aguarda a alta médica.

