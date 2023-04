Bazar do Bem da Santa Casa de Votuporanga realiza megaliquidação

Roupas femininas, infantis a preços simbólicos; horário de funcionamento será das 8 às 17h

O Bazar do Bem promove uma megaliquidação. Até terça-feira (18/4), todos itens de vestuário (feminino e infantil) estão com megadesconto, a partir de R$1. É imperdível!

A presidente do Bazar do Bem, Dona Elena Benati. explicou mais sobre a ação. “Estaremos funcionando das 8 às 17h, no estacionamento do Bazar, esperando a população de Votuporanga e região. Nossas voluntárias estão prontas para receber os clientes com todo carinho e amor. Ganhamos muitas doações e separamos as melhores peças, incluindo calças jeans”, afirmou.

O Bazar do Bem comercializa itens novos e também usados, que são captados por meio de doações. Toda a renda é destinada para o Grupo de Humanização do Hospital, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O prédio está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a rua Minas Gerais – esquina da Santa Casa com o posto Gorayb. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.