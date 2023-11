Votuporanga é novamente finalista ao prêmio Band Cidades Excelentes 2023

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O reconhecimento premia os municípios que proporcionam a melhor qualidade de vida para os seus cidadãos

Votuporanga mais uma vez é uma das cidades finalistas para concorrer ao prêmio Band Cidades Excelentes. A fase estadual da premiação será neste domingo (12/11), nos estúdios da emissora, em São Paulo.

“É uma alegria muito grande estarmos, mais uma vez, concorrendo a essas premiações, isso mostra que os trabalhos desenvolvidos para a cidade, nas mais diversas áreas, têm impactado e trazido melhorias na qualidade de vida dos votuporanguenses. Além de colocar Votuporanga em evidência, a nível estadual e até mesmo nacional, nos enche de orgulho e nos motiva a fazer um trabalho cada dia melhor”, comenta o prefeito Jorge Seba.

Na edição de 2022 do prêmio Band Cidades Excelentes, o município recebeu duas premiações importantes. A principal delas foi o 1º lugar na categoria Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), considerado, na ocasião, o prêmio nobre da noite. O outro 1º lugar foi conquistado pelas boas práticas no pilar Educação. A cidade também foi finalista no pilar Saúde e Bem-Estar.

Prêmio

Band Cidades Excelentes premia os municípios que proporcionam a melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Uma cidade excelente deve estar em equilíbrio para promover serviços eficientes à sua população. E para traduzir em um único número o indicador que mede o nível de excelência de um município, foi criado o IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila).

A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Os municípios são agrupados em três categorias de acordo com o porte da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; e acima de 100 mil habitantes. A premiação elege as três melhores cidades do país em cada pilar considerando o grupo populacional.