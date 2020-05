Igreja Universal entrega 4 mil máscaras para Santa Casa

Uma força-tarefa foi formada, envolvendo 50 voluntários entre os setores de corte, confecção, higienização e embalagem.

“Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros”. (1 João 4:11). Este versículo representa mandamento que a Igreja Universal segue à risca. No enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), os irmãos aproveitaram a oportunidade para ajudar o próximo.

A Igreja fez uma grande mobilização de prevenção da COVID-19, com distribuição gratuita de máscaras caseiras. Eles entregaram 4 mil itens para a Santa Casa de Votuporanga, contribuindo na prevenção e segurança dos colaboradores no combate à nova doença.

Uma força-tarefa foi formada, envolvendo 50 voluntários entre os setores de corte, confecção, higienização e embalagem. Quando a solidariedade é prioridade, não há limites nem faixa etária para o bem.

A Igreja recebeu doação do tecido. Prontamente, surgiram pessoas dispostas a abençoar a vida de outras. “A confecção foi feita por costureiras voluntárias do projeto Unisocial e algumas idosas do grupo Calebe (que auxilia a terceira idade). Elas receberam as devidas orientações e produziram em suas casas, respeitando a higiene e modelo padrão cedido pelo Hospital”, contou o pastor Rodolfo Gonçalo Gomes.

Após este processo, alguns irmãos ficaram responsáveis pela higienização e embalagem das máscaras, que foram incluídas em pacotes individuais. O corte foi feito em Votuporanga e os itens distribuídos para mais 10 cidades próximas.

Pastor Rodolfo ressaltou a importância da ação. “O momento é de união e de mobilização, uma vez que sabemos das dificuldades que a Santa Casa, entre outros órgãos de saúde, está tendo para conseguir materiais de prevenção. Ajudar é o mínimo que podemos fazer, obedecendo o preceito básico da fé: amar o próximo como a ti mesmo”, complementou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a Igreja Universal. “Nos faltam palavras para agradecer esse projeto. Nossa demanda por equipamentos de proteção individual cresce. Utilizamos mais de 1.300 máscaras diariamente e este auxílio representa amor, solidariedade e refrigério em tempos de Coronavírus. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos, que nos ajudaram a salvar vidas!”, finalizou.