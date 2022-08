Segundo informações, o veículo prata modelo Chevrolet Corsa, efetuou uma ultrapassagem contramão, quando o mesmo bateu de frente com o outro carro, um Fiat Siena da cor preta.

Os dois ocupantes do veículo Corsa, foram encaminhados para a Santa Casa da cidade, com ferimentos graves. O ocupante do outro veículo apenas sofreu escoriações.