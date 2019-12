Interior reduz homicídios, latrocínios e todas as modalidades de furtos em novembro

Roubos em geral, de carga e de veículo também apresentaram queda nos índices, em comparação com o mesmo mês de 2018.

O interior do Estado de São Paulo terminou o mês de novembro com redução nos casos e vítimas de homicídios dolosos e latrocínios, bem como em todas as modalidades de furtos, na comparação com o mesmo mês de 2018. Os roubos em geral, de carga e de veículo também apresentaram queda no período. A quantidade de armas ilegais apreendidas cresceu, de acordo com os indicadores divulgados pela Secretaria da Segurança Pública nesta sexta-feira (20).

No 11° mês do ano, houve oito casos e cinco vítimas a menos de mortes intencionais, se comparado a novembro de 2018, quando foram registrados 140 boletins desse crime, com 144 vítimas. As quantidades são as menores da série histórica iniciada em 2001.

Com os resultados, as taxas dos últimos doze meses (de dezembro de 2018 a novembro de 2019) caíram para 6,49 casos e 6,75 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes. Os índices também são os menores da série histórica.

Latrocínios

A tendência se estendeu para os latrocínios. Em novembro, houve três ocorrências e três vítimas a menos desse crime. Em igual período de 2018, foram registrados 13 boletins com 14 vítimas.

Pela terceira vez consecutiva, o interior do Estado não apresentou casos de extorsões mediante sequestro. Em contrapartida, os estupros cresceram 18,1%, com 619 registros de boletins.

Roubos e furtos

Houve dez casos a menos de roubo de carga no 11° mês de 2019, se comparado a igual mesmo mês do ano anterior – passou de 148 para 138.

O mesmo aconteceu com os roubos em geral e de veículo. O primeiro caiu 8,4%, passando de 4.634 para 4.245. O segundo reduziu 20,1%, com o registro 950 boletins em novembro deste ano, contra 1.189 em igual mês do ano anterior. Os dois indicadores apresentaram as menores quantidades da série histórica.

Os furtos também apresentaram a menor quantidade da série histórica. Com a diferença de 1.756 casos, o indicador passou de 19.710 para 17.954 (-8,9%). Nos furtos de veículo, a redução foi de 11,6% – passou de 3.033 para 2.680. Com 353 ocorrências a menos, a quantidade é a menor da série histórica, desde 2003.

Em novembro, houve um caso a mais de roubo a banco. No mesmo mês de 2018, não foram registradas ocorrências desta modalidade criminosa.

Mais indicadores

O trabalho das polícias paulistas no interior do Estado, em novembro, resultou em 9.569 prisões e na apreensão de 661 armas de fogo ilegais (aumento de 11,6%). Também foram registrados 2.531 flagrantes por tráfico de entorpecentes.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP