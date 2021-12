Polícia Militar prende cinco indivíduos por roubo a garagem de carros em Votuporanga

A ocorrência ainda está em andamento. O fato aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 30/11, na Zona Sul de Votuporanga. Dois indivíduos dirigindo uma moto Falcon – roubada no bairro Pozzobon, em Votuporanga invadiram uma garagem de venda de automóveis e anunciaram um assalto.

Eles estavam armados com um revólver calibre 38 e conduziram as cinco vítimas com violência até o escritório, fizeram elas se deitarem no chão e com fortes ameaças e agressões, forçaram as vítimas a informar como abrir o cofre da empresa. Como não conseguiram, os dois ladrões levaram tudo de valor que encontraram no local como joias, relógios, R$ 700,00 em dinheiro, além de vários cheques de clientes.

Na fuga, eles abandonaram a moto Falcon que tinham chegado no local e roubaram uma outra moto de grande potência da garagem, uma BMW GS 650. Um dos funcionários conseguiu escapar e usou a moto que os bandidos deixaram na loja e saiu no encalço deles. Porém, durante a perseguição, próximo ao Bairro Matarazzo, os perdeu de vista.

Enquanto isso a Polícia Militar já havia sido avisada e chegou ao local. Os PMs da Força Tática e de Rádiopatrulhamento fizeram uma varredura e conseguiram localizar a moto nos fundos de uma casa. Lá estavam os dois indivíduos que cometeram o assalto e outros três homens que podem ter ajudado a planejar o crime.

Eles estavam tentando destruir as provas do crime, queimando os celulares e jogaram o dinheiro no vaso sanitário. Os cinco homens juntos caracterizou formação de quadrilha, além de porte de arma e munições, sendo esses, crimes inafiançáveis. Todos os cinco têm ficha de registro criminal na polícia.

A primeira moto, a Falcon, foi identificada como sendo produto de roubo praticado na zona norte de Votuporanga. Todos os pertences foram devolvidos às vítimas e os assaltantes foram levados até o Plantão Policial, onde o delegado determinou prisão em flagrante delito e eles foram encarcerados.

Amanhã eles vão passar por audiência de custódia, onde possivelmente, por causa das circunstâncias do crime e pelos antecedentes da quadrilha, o juiz pode determinar prisão preventiva e enviá-los para Cadeia Pública da região

Votunews/com informações de Fatos e Destaques.