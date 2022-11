Bandido é preso em flagrante após invadir mercado

Um ladrão foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, (10/11/2022), depois de tentar furtar um mercado no município de Sales (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais foram acionados pelo dono do estabelecimento, por volta da 00h15, informando que um bandido havia entrado no local. Ao chegar no comércio, a equipe encontrou algumas telhas arrancadas e uma das portas danificadas, onde acabou flagrando o indivíduo com vários produtos que já haviam sido separados por ele.

O criminoso, que possui diversas passagens por furto, foi preso em flagrante por dano e furto qualificado. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Novo Horizonte (SP), onde permaneceu preso à disposição da justiça.

Gazeta do Interior