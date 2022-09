Carreta carregada com açúcar tomba na rodovia Euclides da Cunha

Um motorista de uma carreta bitrem perdeu o controle da direção e tombou o veículo na tarde de segunda-feira (12), na rodovia Euclides da Cunha, na região de Fernandópolis-SP.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o homem seguia no sentido Estrela D oeste-SP a Fernandópolis-SP, quando uma das carrocerias tombou no canteiro central da pista.

A carreta estava carregada com açúcar e parte da carga ficou espalhada no canteiro. Ainda segundo a polícia, o motorista da carreta não ficou ferido e a pista foi liberada. As causas do acidente devem ser investigadas.

Band Multi