Defesa sustenta que o que ocorreu foi um acidente; álcool com ervas foi derramado na cabeça da criança e houve combustão devido à proximidade da vela ao corpo

A menina teve quase 100% do corpo queimado após receber uma infusão de álcool misturado com ervas pelos cabelos, no dia 24 de março. Quando foi passada uma vela perto do corpo da criança, houve a combustão. Ela chegou a ser transferida ao Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, mas morreu no dia seguinte.

Uma reconstituição do crime, ainda sem data definida, será feita com os familiares. A advogada Juliane Martins, que defende os avós, maternos, a mãe e a tia da menina, diz que foi um acidente e vai pedir a reversão da prisão do avô, que está debilitado. O objetivo é que o idoso responda ao processo em prisão domiciliar.

“Desde o início a gente pediu que eles contassem a verdade, mas não contaram. Com medo de retaliação, devido à religião, num primeiro momento, eles optaram por ocultar e falar que aconteceu o acidente com a churrasqueira”, disse a advogada Juliane.

Segundo a defesa, o médium teria mentido no depoimento quando foi ouvido pela Polícia Civil. O delegado Murilo Antonini, que comanda as investigações, diz que foram apresentadas várias versões. “Todos os investigados foram ouvidos, alguns duas ou três, e, no decorrer do inquérito, apresentaram versões diferentes”, afirmou.