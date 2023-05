Rapaz é preso após esfaquear homem em Paranapuã

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um rapaz foi preso pela Polícia Militar de Paranapuã, região de Jales, durante uma tentativa de homicídio registrado na noite da última sexta-feira, dia 19.

A vítima recebeu duas facadas, uma no peito e outra no abdômen, sendo socorrido por uma unidade avançada do Samu – USA – de Jales, que rapidamente realizou os primeiros socorros.

O homem foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Jales consciente, mas reclamando de falta de ar.

O autor das facadas foi preso pela Polícia Militar e encaminhado a Central de Polícia Judiciária em Jales, onde ficou a disposição da Justiça.