Baep usa cão farejador para encontrar drogas em casa e terrenos

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Araçatuba utilizaram um cão farejador para encontrar drogas com um homem, no Jardim Umuarama, nesta quarta-feira (19) à noite. O suspeito foi preso e um menor foi apreendido durante a ocorrência.

Segundo a polícia, uma equipe do Baep foi informada que o suspeito iria entregar drogas em grande quantidade para um indivíduo do bairro Novo Umuarama. Com estas informações, a equipe começou a patrulhar o bairro e encontrou um menor, que era suspeito. O adolescente estava com uma sacola nas mãos e tentou correr, mas foi alcançado.

Com ele, os policiais encontraram cinco porções pequenas de maconha e duas porções grandes. Indagado a respeito da droga, o menor informou que estava traficando e que guardava o restante da droga em um terreno abandonado. Durante busca pessoal, os policiais encontraram 14 pedras de crack e R$ 35 em dinheiro.

O Canil foi acionado após as apreensões e um dos cães conseguiu encontrar, em outro terreno, seis tijolos da droga no meio dos entulhos, dentro de um saco preto. O homem preso vai responder por tráfico de drogas e corrupção de menores.