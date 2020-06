Baep apreende cocaína em banheiro de igreja em Rio Preto

Um pintor de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas:

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Rio Preto, com o apoio do Canil, apreenderam 62 porções de cocaína no forro do banheiro feminino de uma igreja, localizada no bairro Anchieta. A apreensão aconteceu na tarde de quinta-feira, 25. Um pintor de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais receberam denúncia anônima de que o suspeito estava vendendo drogas nas proximidades do bairro Jardim Esplanada, em Rio Preto. Durante patrulhamento, a equipe localizou o pintor na frente de sua residência e, quando avistou a viatura, entrou correndo.

Na residência do suspeito nada de ilícito foi localizado. Em depoimento, ele confessou que guardava porções de cocaína, a pedido de um outro homem, na igreja onde seu pai é pastor. Com o apoio do Canil, as 62 porções de cocaína foram encontradas no forro do banheiro feminino da igreja. A droga foi apreendida, além de R$ 3,5 mil em dinheiro.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a polícia procura pelo outro suspeito.

Por: Luna Kfouri – diarioweb.com.br