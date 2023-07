Prefeitura de Macedônia instala luminárias de LED em pontos da cidade

Foram feitas as substituições de luminárias antigas por luminárias de LED na Praça da Matriz, no canteiro central da avenida Manoel Esteves Sanches que dá acesso a Santa Isabel do Marinheiro, na avenida Maria Carolina Princi e na rodovia Antônio Faria, através de um convênio estadual da secretaria de governo e relações institucionais.

As luminárias de LED trazem um visual moderno, e mais claridade para quem passa por esses locais, proporcionando mais segurança a população.