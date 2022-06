Ataque em ônibus deixa 3 mortos em Piracicaba

Três pessoas morreram esfaqueadas por um homem que invadiu um ônibus de passageiros no município de Piracicaba, interior de São Paulo. O ataque foi registrado na rua Armando Salles de Oliveira, próximo ao terminal central da cidade, por volta das 15h10, desta terça-feira, dia 21.

No total seis pessoas foram golpeadas com um facão — duas acabaram morrendo dentro do ônibus e uma terceira, ao tentar fugir do veículo e falecer após cair numa calçada. As demais feridas foram atendidas em hospitais da região.

De acordo com o motorista do coletivo, o criminoso embarcou no terminal, e depois de um tempo atacou aleatoriamente os passageiros. A PM informou que o autor estaria passando por um surto psicótico.

Após a PM ser acionada e cercar o ônibus, o rapaz não avançou contra os policiais e acabou se rendendo.

O nome dele e idade ainda não foi divulgado.