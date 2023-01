Um casal foi encontrado morto, com sinais de agressões a pauladas, na madrugada deste sábado (14) no Jardim TV, em Araçatuba. As informações são do portal RP10.

O corpo de Magali Cantarani Poletti, 62 anos, estava caído na garagem ao lado do carro e o corpo do marido dela, Lourival Aparecido Poletti, estava dentro do porta-malas do veículo.

A PM foi acionada para atender a ocorrência para averiguação de lesão corporal em uma residência na rua José Xavier Couto, no Jardim TV. No local, um filho da vítima informou que a mãe estava caída na garagem de casa, toda ensanguentada. Os policiais cabos Alexandre e Cândido entraram na casa e não encontraram ninguém.

Segundo informações, o casal havia discutido no dia anterior. O marido então poderia ser suspeito. A perícia foi acionada e quando os peritos realizavam o trabalho no veículo do casal, que estava na garagem ao lado do corpo da vítima, encontraram o corpo do marido dela dentro do porta-malas com ferimentos nas costas, braços e na nuca.

A reportagem apurou que a filha de Magali declarou à polícia que seu irmão teria agredido a mãe e quebrado a janela da casa. No momento em que falava com a polícia, esse rapaz foi para cima da irmã tentando agredí-la, e ainda investiu contra policiais militares resistindo a abordagem.

Os PMs tiveram de usar arma de choque para conter e algemar o rapaz, que foi levado à delegacia. Lourival era sócio de uma plataforma de motoristas por aplicativo em Araçatuba.