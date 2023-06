Bandido de saidinha é preso após fazer arrastão em supermercados

Um criminoso de 38 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira, (19/06/2023), depois de fazer um verdadeiro arrastão em supermercados de Guapiaçu (SP). Ele, que estava de saidinha temporária, praticou, pelo menos, cinco furtos desde que estava nas ruas.

De acordo com informações da Polícia Militar, um dos crimes ocorreu por volta das 7h56 de hoje, em um supermercado do bairro Jardim São José. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que o indivíduo vai até um dos corredores, pega diversos itens de higiene pessoal e os coloca dentro da bermuda.

Pouco tempo depois, o ladrão entrou em outro supermercado da mesma rede e furtou alguns pares de chinelo e também itens de higiene pessoal. Toda a mercadoria está avaliada em cerca de R$ 500,00.

Policiais militares então foram acionados e conseguiram prender o suspeito, ainda com os produtos furtados. Questionado, ele confessou que cometeu o crime para realizar o pagamento de dívidas.

No dia 15 da semana passada, imagens de câmeras de segurança de outro supermercado mostram o mesmo criminoso praticando um furto de R$ 1.280,00 em mercadoria. Na maior ousadia, ele coloca diversos pares de chinelo em uma sacola e sai caminhando tranquilamente pela porta da frente, como se não tivesse acontecido.

Os policiais conseguiram recuperar parte dos objetos, que foram devolvidos aos estabelecimentos. A polícia afirma que ele praticou, ao menos, cinco crimes do tipo, desde que estava solto. Todas as lojas de uma rede de supermercados da cidade foram vítimas do ladrão.

Os casos foram apresentados na delegacia de Guapiaçu e o criminoso permaneceu preso à disposição da justiça. Ele estava de saidinha temporária e cumpria pena no presídio de Icém (SP), também pelo crime de furto. Gazeta do Interior