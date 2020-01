Ataque de mísseis do Irã deixou 11 soldados dos EUA feridos em base no Iraque

O ataque à base foi uma retaliação por um ataque de drones dos EUA em Bagdá em 3 de janeiro que matou Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, da Guarda Revolucionária do Irã.

O presidente Donald Trump e os militares dos EUA disseram que não houve vítimas após o ataque à base aérea de Ain al-Asad, no oeste do Iraque, e a uma instalação na região curda do norte.

“Embora nenhum militar dos EUA tenha sido morto no ataque iraniano de 8 de janeiro à base aérea de Al Asad, vários foram tratados por sintomas de concussão devido à explosão e ainda estão sendo avaliados”, disse o capitão Bill Urban, porta-voz do Comando Central dos EUA, em comunicado.