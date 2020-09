“Hoje, mais uma vez, o inimigo do Afeganistão queria ferir o vice-presidente, Amrullah Saleh, mas eles não conseguiram atingir seus objetivos. Saleh saiu ileso e este ataque terrorista falhou”, informou o gabinete do vice-presidente em um comunicado.

O filho do vice-presidente, Ebad Saleh, que estava no veículo no momento da explosão, também confirmou o estado de saúde do pai. “Garanto a vocês que ele [Amrullah Saleh] está bem e todos estão bem, não há mortes entre nós”, postou em uma rede social.

O ataque ocorreu por volta das 7h35 (local) na praça Taimani Sabiqa, na capital afegã, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian, em um comunicado. A explosão ocorreu enquanto o comboio do vice-presidente passava pela área.