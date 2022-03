Associação Comercial de Votuporanga sorteia 13,4 mil em vales-compras

Cliente do Santa Cruz ganhou R$ 10 mil em compras; entrega será na próxima quinta-feira

A votuporanguense Glaucia Tassi ganhou o vale-compras de R$ 10 mil da campanha Liquida Votu. O sorteio de seis vales-compras foi realizado no último sábado (26/3) pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV que entregará, no total, R$ 13,4 mil em prêmios.

Glaucia efetuou a compra e preencheu o cupom no Santa Cruz Supermercados. A atendente Sonia Mara também será premiada com um vale-compras de R$ 150,00. Já os cinco vales-compras de R$ 500,00 saíram para Evandro dos Santos Ribeiro (Porecatu 2) de Valentim Gentil e os demais de Votuporanga, sendo Lucimara de Grande Cardi (Morana), Fabiano De Haro (Agromec), Adilson Previato (Pinheiral) e Antonio Barbosa de Lima (Porecatu). Os atendentes também receberão R$ 150 em compras.

“A cada ano percebemos uma maior adesão dos comerciantes à nossa campanha. Foi um movimento importante para incentivar as vendas e apoiar nossos lojistas após um período tão difícil da economia. Esperamos que agora possamos seguir em frente com novas campanhas num momento de retomada. O comércio de Votuporanga é referência para a nossa região e temos orgulho em poder colaborar com isso”, discursou o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Vale ressaltar que a ACV está à disposição de comerciantes que desejarem se associar. O contato pode ser feito pelo whatsapp (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.

Entrega

A entrega dos vales-compras será realizada na próxima quinta-feira (31/3), às 9h, no auditório da ACV. Os valores poderão ser gastos nos estabelecimentos associados ACV. Entre 4 e 18 de março, foram mais de 150 mil cupons distribuídos entre as lojas participantes.