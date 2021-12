Cesta de Natal sobe 11,8% no estado de SP em 2021

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) aponta que o preço dos itens da cesta de Natal cresceram em média 11,8% no estado de São Paulo na comparação com o ano passado.

Segundo a Fipe, a cesta que custava R$ 309,86 em 2020, neste ano não sai por menos de R$ 346,41.

O peru, o panetone e a azeitona verde foram os vilões da alta dos preços e registraram aumento acima de 20%. Já o lombo de porco teve queda de mais 7%, segundo pesquisa.

O produto que mais encareceu foi o filé mignon, que registrou aumento de 30,78% na comparação com 2020. Depois vem o peru, que teve alta de 23,83% e a azeitona verde, que cresceu 23,76%.

Já o panetone, que é o astro da data festiva, teve aumento de 21,81%, e o bacalhau avançou 21,27% em 2021, na comparação com o ano anterior.

Apesar da alta generalizada de preços, alguns itens tiveram redução, como o pêssego, que caiu 6,81%, e cortes de carne suína, com destaque para o lombo de porco, com uma queda acumulada de 7,7% em relação aos preços do Natal passado.

Encomendas para a ceia

Muita gente tem encomendado a ceia completa, ou parte dela, com empresas e empreendedores especializados em delícias natalinas.

Lígia Gomes de Sá Correia é confeiteira e diz que, para atender as encomendas dessa época, tem trabalhado mais de 19 horas por dia.

“Desde meados de novembro eu acordo 5h da manhã e vou dormir perto de 23h30, meia-noite. Trabalhando direto, de segunda a segunda. Não vou parar, vou trabalhar direto. Tem encomenda para dias 26 e 27, festa pro dia 30. As encomendas de ceia pro Ano Novo, sobremesas pro Ano Novo. E começo de janeiro já tem encomenda”, afirma.

O ritmo deste ano, segundo a confeiteira, é três vezes maior do que o de 2020.

“Acho que até pela questão de as famílias estarem se reunindo esse ano, os pedidos aumentaram, triplicaram em relação ao ano passado. O ano passado foi mais lembrancinhas, então a pessoa: ‘Eu quero uma caixinha com 3 mini pão de mel’. Neste ano, não. A pessoa está pedindo várias sobremesas, está pedindo os kits de pão de mel decorados, em quantidade bem maior do que o ano passado”, contou.

Os itens que mais saem são são os pães de mel personalizados, bolo de frutas e os biscoitos decorados amanteigados, em um potinho em formato dos símbolos de Natal.

“Tem esse que eu chamo de ‘biscoitone’, que é o biscoito amanteigado com uva passa e açúcar cristalizado e os pirulitos que as crianças adoram, então pirulito de chocolate personalizado para essa época do ano também sai bastante”, contou.

Restaurante a padaria

Em um restaurante italiano do Tatuapé, na Zona Leste, as encomendas também estão fazendo sucesso — e a sensação, de fato, é que as reuniões de família voltaram, segundo o empresário Marcelo Muniz.

“Esse ano estamos bem otimistas, porque, devido à pandemia, no ano passado foi bem complicado. Esse ano a gente sente que as pessoas estão se reunindo mais, querem ficar mais próximos, então a gente teve um aumento bem relevante do ano passado pra esse ano. Até agora temos 22 cestas reservadas e entraram mais seis hoje. Então, até dia 24, entrarão mais coisas”, contou.

A boa e velha padoca é reduto tradicional dos paulistanos e elas também aceitam encomendas para a ceia.

“A gente tem uma série de pratos pra oferecer para os nossos clientes (tentamos cortar e cobrir), varia de peixes, aves, carne suína, bovina e de cordeiro. Os pratos são oferecidos em kits, em que o cliente escolhe o seu assado, e vem acompanhado de guarnições”, disse o gerente da padaria Juliano Vieira.

A padaria dele, na Zona Leste, já recebeu 85 encomendas neste fim de ano, mas vão se preparar também pra um outro hábito que tá retomando a normalidade: deixar tudo pra ultima hora.

“Estamos nos programando pra isso. A gente tem já uma produção estabelecida com as encomendas, a nossa obrigação de servir todas as encomendas, mas a gente sempre produz a mais pra atender esse cliente de última hora”, disse o gerente.