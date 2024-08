ACV e Flash Net sorteiam mais de 35 mil em prêmios

Promoção entregará uma moto, vales-compras e planos de internet

Nesta quarta-feira (14/8), serão conhecidos os 11 sortudos ganhadores da campanha do Dia dos Pais realizada pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV e a Flash Net Brasil, mais parceiros. O sorteio será às 9h na praça da Concha Acústica na presença da população, lojistas, diretoria e imprensa.

Os cupons estão em distribuição desde o dia 27 de julho. Quem compra nas lojas participantes concorre a uma moto Honda Bros 0km ano e modelo 24 no valor de R$ 23 mil; a cinco vales-compras de R$ 1 mil e a cinco planos de internet de 350GB com todos os equipamentos inclusos por 12 meses no valor de R$ 1.200,00 cada. Os 11 comerciários que fizerem as vendas campeãs receberão R$ 200 em vales-compras.

A entrega será no dia 21 de agosto, às 9h na Flash Net Brasil (Rua Pernambuco, 4074).

Horário especial

Neste sábado, véspera do Dia dos Pais, o comércio fica aberto até 18h, como oportunidade para as compras da data especial.