Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza fez cobranças ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto

Em uma reunião recente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), Luiza Trajano, a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, manifestou uma grave preocupação com o futuro das empresas de varejo brasileiras, incluindo o potencial de falência para algumas delas.

Trajano apelou diretamente ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para reduzir a taxa de juros a fim de sustentar a economia do setor. Essa solicitação segue mais de 20 chamadas feitas por Trajano para Campos Neto, todas com o intuito de discutir uma potencial redução da taxa Selic, que está atualmente em 13,75% ao ano.

Segundo a executiva, a situação do varejo, que é fundamental para a indústria e produção do país, está crítica. As indústrias estão enfrentando excesso de produtos, sem saber onde colocá-los. Trajano argumentou que a redução da taxa de juros seria um meio para beneficiar pequenas e médias empresas, que estão suportando o impacto da alta taxa.

Durante o encontro, Campos Neto reconheceu que os juros futuros no Brasil tinham sido significativamente reduzidos, o que poderia permitir um corte na Selic. Entretanto, Trajano enfatizou que isso ainda não é suficiente e que “a paciência dos brasileiros está acabando”.

Ela insistiu na necessidade de um sinal claro de mudança, expressando que um corte modesto de 0,25 ponto não seria suficiente para aliviar a pressão no setor. Por sua vez, Campos Neto prometeu revisitar a questão em um ano, expressando otimismo de que a variação dos juros seria positiva. Trajano, contudo, advertiu que, nesse ponto, muitos poderiam já estar falidos.