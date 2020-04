Representantes da ACV se reúnem com prefeito João Dado

Associação apresentou necessidades dos comerciantes.

O presidente da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, Valdeci Merlotti, e Celso Penha Vasconcelos diretor jurídico da ACV e presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, acompanhados do gerente administrativo da entidade, Vanderlei Junqueira, se reuniram com o prefeito João Dado nesta quinta-feira (16/4).

“Levamos ao prefeito a realidade dos comerciantes de Votuporanga, que é preocupante. Por isso, temos que encontrar alternativas que ajudem a manter a sustentabilidade dos negócios, já que as vendas foram afetadas, com a suspensão do atendimento presencial”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.

Atualmente, muitas lojas têm grande parte de seu faturamento realizado por crediário próprio, tendo grande dificuldade dos seus recebimentos. Dessa forma, a determinação do fechamento dos estabelecimentos impacta diretamente nos resultados financeiros.

Na reunião, o prefeito João Dado se comprometeu em analisar a demanda apresentada. “Estamos estudando novas medidas para adotarmos diante do cenário que vivenciamos do Coronavírus em Votuporanga. Tivemos uma reunião do Comitê de Crise e estamos conseguindo manter números que nos permitem uma flexibilização maior para não afetarmos ainda mais a nossa economia local”, disse o Prefeito João Dado.