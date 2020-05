Dia das mães deve ser positivo para os supermercados paulistas

A data, que normalmente conta com um grande almoço em família, será diferente, porém não sem uma confraternização.

Os supermercados do estado de São Paulo esperam um crescimento de 3% nas vendas para o Dia das Mães deste ano, em comparação com 2019. Na região de S. J. do Rio Preto, estudos da Associação Paulista de Supermercados – APAS apontam uma projeção nas vendas de 8,7% para o período. A data, que normalmente conta com um grande almoço em família, será diferente, porém não sem uma confraternização.

A Associação Paulista dos Supermercados acredita que produtos voltados ao almoço e ao agrado às mães tenham melhor performance, entre elas as carnes bovinas com cortes mais nobres, como picanha e filé mignon – itens que tiveram quedas nos preços de até 16%.

Outro item procurado para a comemoração são as massas. Nas bebidas, as alcoólicas têm uma melhor performance nas cervejas especiais, vinhos e espumantes, porém com diferenças em relação à temperatura: regiões mais quentes têm na cerveja maiores vendas. Os alcoólicos tiveram um aumento de modestos 0,24%.

Em razão pandemia do novo Coronavírus, os empresários do setor observaram que os consumidores têm sido mais cautelosos com orçamento nos supermercados, porém buscarão ainda realizar compras sazonais de datas comemorativas, segundo pesquisa realizada pela Associação Paulista de Supermercados – APAS com os associados.

“O Dia das Mães é uma das principais datas sazonais do calendário brasileiro. Com o isolamento, as pessoas devem manter a tradicional celebração, mas em casa, entre seus familiares mais próximos. Por isso, há expectativa no aumento de vendas nos supermercados para este período”, comentou Ronaldo dos Santos, Presidente da APAS.

Sobre a APAS – a Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem aproximadamente 1.500 associados, que somam cerca de 4.000 lojas.