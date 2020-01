Bolsonaro sanciona sem vetos Orçamento 2020

Entre outros pontos, Orçamento prevê R$ 2 bilhões para o fundo eleitoral em 2020. Os maiores valores serão disponibilizados para Saúde (R$ 135 bilhões); e Educação (quase R$ 103 bilhões).

O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o Orçamento de 2020, que estima a receita e fixa as despesas da União. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (17), pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, em uma rede social. De acordo com a Secretaria Geral da Presidência, o texto será publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira (20).