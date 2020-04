Vendas online e delivery de associados são divulgados no site da ACV

Na semana passada, entidade deu início, por meio das redes sociais, a uma nova ferramenta para divulgar atendimento online.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV continua com ações que buscam alternativas para os empresários neste período de pandemia do Coronavírus (Covid-19). Esta semana, a entidade iniciou a divulgação de atendimento online e delivery dos associados, em espaço exclusivo no site (www.acvnet.com.br/delivery).

Nos perfis no instagram e no facebook da Associação, os consumidores encontram a relação dos lojistas, bem como telefones para contato e plataformas onde o atendimento está sendo promovido. Em Votuporanga, estabelecimentos que estão fechados por conta de decretos municipal e estadual, podem realizar o trabalho interno, além das vendas online e delivery.

“Não paramos em nenhum momento e seguimos em busca de cobrar por soluções que garantam a sustentabilidade dos negócios. Recentemente, o vice-governador Rodrigo Garcia, anunciou a criação do Plano de Resposta e Recuperação Econômica, durante reunião promovida pela Facesp”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.

Os associados que desejam comunicar, gratuitamente, o atendimento online e delivery, podem entrar em contato com a ACV pelo whatsapp (17) 98132-0022.

Plano de Resposta e Recuperação Econômica

Durante reunião, por meio de videoconferência com a Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e demais entidades de classe, realizada em 9 de abril, o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou a criação do Plano de Resposta e Recuperação Econômica, que analisará ações a serem implantadas no setor econômico estadual, no período pós-crise do coronavírus.

A apresentação deste plano era uma das reinvindicações do presidente da Facesp e da ACSP, Alfredo Cotait Neto, que cobrava do governo do Estado um “planejamento de saída” para os impactos econômicos gerados com a pandemia.

Rodrigo Garcia Garcia e a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, adiantaram que o Plano será “colaborativo e transparente”. A criação de fóruns regionais para a retomada da economia em cidades do Interior, Litoral e Grande São Paulo será um dos temas a ser discutido. Associações Comerciais do Interior do Estado terão papeis importantes nestes grupos regionalizados.

O presidente da Facesp e ACSP, Alfredo Cotait, também voltou a cobrar a postergação e o parcelamento de impostos, principalmente o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Na segunda-feira (20/04), serão apresentados os detalhes da reunião com o vice-governador às 16h30, no #TamoJuntoSP, o canal do Empreendedor de São Paulo, transmitido ao vivo pelo https://www.youtube.com/user/acspdigital.