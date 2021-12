Aprevo doa cadeira de rodas para Santa Casa de Votuporanga

A Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo) é uma grande parceira da Santa Casa de Votuporanga e sempre atenta às necessidades, visando melhor atendimento para os pacientes em tratamento dialítico.

Nesta terça-feira (7/12), a presidente Hermelinda Marcaci Olivo entregou uma cadeira de rodas para a Unidade de Diálise, referência para 17 municípios da região. “Temos grandes incentivadores, que reconhecem o excelente trabalho da Instituição. Agradecemos os parceiros, que viabilizam doações, em especial Soraia Tharra. Soraia, mesmo nos Estados Unidos, destinou o equipamento, auxiliando os atendimentos da nossa Santa Casa”, afirmou Hermelinda.

Uma das médicas nefrologistas responsáveis pela Diálise, Dra. Aparecida Paula Visoná, agradeceu a iniciativa. “Em nome da Santa Casa, Instituto do Rim, e principalmente dos nossos pacientes, agradecemos a colaboração”, destacou.

Atualmente, são 244 pessoas em tratamento de Hemodiálise (realizada três vezes na semana no Hospital) e 22 em Diálise Peritoneal (feita diariamente na casa do paciente). São assistidas as cidades: Américo de Campos; Álvares Florence; Cardoso; Cosmorama; Floreal; Gastão Vidigal; General Salgado; Macaubal; Magda; Monções; Nhandeara; Parisi; Pontes Gestal; Riolândia; Sebastianópolis do Sul; Valentim Gentil e Votuporanga.

Os assistidos recebem atendimento médico, suporte assistencial, além de orientação nutricional e acompanhamento psicológico. O setor conta com equipe multidisciplinar especializada que é composta por nefrologistas, enfermagem, psicóloga, assistente administrativa, recepcionistas, nutrição e higiene/conservação. Dra. Aparecida Paula G. Visoná, Dra. Neide Oyama Tocio, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, Dr. Arthur Eduardo R. Sanches e Dra. Natalia Acquaroni Gondin, Dra. Thais Prado do Amaral Voltarelli são os profissionais médicos.