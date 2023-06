Cirurgia robótica no Austa Hospital substitui joelho

Procedimento realizado em Rio Preto atende a toda região e oferece mais qualidade de vida.

Cirurgia robótica no Austa Hospital substitui joelho Como o barulho típico de uma cadeira de balanço ou porta enferrujada, o ranger do joelho, ao menor movimento, incomodou durante cinco anos o empresário do mercado financeiro João Dias Neto, de 59 anos. Em março passado a agonia teve fim. O empresário aposentado se submeteu à cirurgia robótica no Austa Hospital, de São José do Rio Preto (SP), realizada por médicos com o auxílio do robô ROSA® Knee System, a mais alta tecnologia existente no mundo para procedimentos de substituição total do joelho. “É uma tecnologia impressionante, que veio para ficar. Fiz na quinta-feira e poderia sair andando sem ajuda alguma no domingo. Só saí com andador porque o médico pediu cautela”, conta o empresário, morador de Rio Preto.

Dias Neto convivia havia cinco anos com uma artrose, problemas que atinge cerca de 60% dos idosos no Brasil, estimam as entidades e profissionais de ortopedia. “Eu me arrependo de não ter feito a cirurgia robótica antes”, afirma o aposentado.

O mesmo sentimento tem a dona de casa Célia Regina Nunes, de 68 anos, que confessa arrepender-se também por ter adiado a cirurgia por mais de 20 anos por temor. “Soube da robótica, mas não tive coragem, a princípio. Vi que estava errada. É um espetáculo, perfeita!”, declara Dona Célia.

Desde novembro do ano passado, a cirurgia robótica é realizada no Austa Hospital, onde foram feitos 37 procedimentos, todos com resultados bastante positivos e que confirmam as vantagens da cirurgia robótica em comparação à cirurgia convencional, sem o uso do ROSA® Knee System.

O comerciante José Roberto Luize, de 69 anos, que o diga. Um ano atrás, ele operou um joelho em procedimento convencional. Há três meses, fez a cirurgia robótica. “Não há como comparar. Hoje, 90 dias depois o joelho operado com o robô se encontra num estágio em que o outro joelho precisou de seis meses para alcançar. A recuperação é muito melhor e muito menos dolorida”, afirma José Roberto. “Ao pôr o pé no chão, ele incha muito menos. Já recomendei a cirurgia robótica para vários amigos”, diz o comerciante.

Dias Neto, Célia e José Roberto faziam parte de um contingente de milhões de pessoas que convive diariamente com o ranger do joelho, resultado da artrose desta articulação. Mais da metade deste contingente são idosos, dos quais, 20% sentem dor e precisam de cirurgia para recuperar o bem-estar. “Só no Estado de São Paulo, são 3 milhões de idosos com este problema na articulação, dos quais, 600 mil têm no procedimento cirúrgico a melhor alternativa de tratamento”, afirma o ortopedista Marcos Zanovelo Bueno, especialista em cirurgia robótica de joelho do Austa Hospital.

A cirurgia robótica

Os excelentes resultados e o bem-estar proporcionado ao paciente após o procedimento são obtidos porque o robô ROSA® Knee System oferece ao cirurgião informações para ajudá-lo a alcançar a maior precisão e eficiência no planejamento e execução da cirurgia de substituição total do joelho. O robô auxilia o médico no posicionamento adequado do implante, levando em consideração a anatomia específica do paciente.

O joelho é uma articulação cuja anatomia é bastante individualizada, portanto, a cirurgia para substituição total do joelho deve ser adequada a cada paciente, explica o ortopedista Aldo Costa, outro especialista no procedimento. O sistema formado pelo robô e o computador analisa a anatomia do joelho, o seu eixo (varo ou valgo) e a rotação com extrema precisão, fornecendo os dados que permitem ao cirurgião implantar a prótese de forma mais perfeita possível.

Os benefícios são enormes. “O paciente operado com o auxílio do robô tem os movimentos do joelho mais adequados, melhor mobilidade, adquirida em menor tempo e são extremante reduzidas as chances de sentir dor”, destaca Dr. Aldo Costa.

Dr. Marcos Zanovelo ressalta que a principal vantagem da cirurgia robótica em relação ao método convencional é a visão tridimensional e ampliada que o médico tem dos ossos e tecidos. “Isto possibilita maior precisão de movimentos e menor risco de complicações durante o ato cirúrgico. Esses fatores contribuem positivamente no resultado, diminuindo as chances de complicações no pós-operatório e o tempo de internação hospitalar”, complementa o ortopedista.

Tamanha precisão é obtida por ser o robô composto por uma plataforma robótica, com ferramentas de planejamento pré-operatório em três dimensões (3D) e que fornece ao cirurgião dados intraoperatórios em tempo real sobre tecidos moles e anatomia óssea, projetada para facilitar a precisão do corte ósseo e análise de amplitude de movimento. A tecnologia e seu uso são aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O sistema fornece uma análise contínua de dados para auxiliar o médico na tomada de decisões complexas e permite que use a tecnologia de computador e software para posicionar instrumentos cirúrgicos, permitindo grande precisão durante os procedimentos.

O ROSA Knee apresenta o protocolo de imagem X-Atlas™ – que fornece imagens pré-operatórias baseadas em raios-X para criar um modelo 3D e plano da anatomia óssea do paciente – e mapeamento intraoperatório em tempo real da anatomia e movimento de um paciente, para ajudar os cirurgiões a personalizarem procedimentos e otimizarem a colocação do implante.

Sobre o Austa Hospital

O Austa Hospital, de São José do Rio Preto, é uma das maiores organizações de saúde da região noroeste do estado de São Paulo e referência do setor em assistência humanizada, qualidade e segurança no atendimento e serviços. Integra a holding de serviços de saúde Hospital Care, que também reúne o Austa Medicina Diagnóstica, o Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC e a operadora de saúde Austa Clínicas, formando o Hub São José do Rio Preto.

O Austa Hospital possui profissionais referenciados em suas especialidades e altamente capacitados e dispõe de moderno centro cirúrgico com sete salas para realizar até grandes procedimentos, alta tecnologia em diagnósticos, 40 leitos em UTIs (adulto e pediátrica/neonatal) e mais 100 leitos de hotelaria, com quartos climatizados, ambiente confortável e seguro, tanto para pacientes quanto para acompanhantes.

Destaca-se também pelos Serviços de Exames de Imagens, com equipe multiprofissional altamente especializada e modernos equipamentos nas áreas de hemodinâmica, cardiologia, endovascular, neurorradiologia, endoscopia, tomografia, ressonância magnética e radiodiagnóstico.

Desde 2004, a instituição está comprometida com as seis metas internacionais de segurança do paciente estabelecidas pelaJoint Commission International, em parceria com a OMS. Em 2019, conquistou a Acreditação ONA com Excelência – nível 3, que atesta que o Hospital possui excelência em gestão, com foco em segurança e transparência, buscando sempre a melhoria contínua da qualidade assistencial.

Sobre a Hospital Care