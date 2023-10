Outubro Rosa: Santa Casa de Votuporanga promove palestra

Professora Claudia da Cruz deu seu relato emocionante, sobre resiliência, fé e autoestima

O mês de outubro é amplamente conhecido como o “Outubro Rosa,” um período dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. A Santa Casa de Votuporanga promoveu uma palestra especial como parte das atividades de conscientização da campanha, reforçando a importância do autoexame e autocuidado.

Nesta terça-feira (10/10), a professora e palestrante Claudia da Cruz compartilhou sua história inspiradora para educar e empoderar a comunidade, no Espaço Unifev Saúde.

Claudia descobriu o câncer de mama em 2015 e, desde então, se tornou porta-voz desta nobre causa. Em um relato emocionante, ela demonstrou toda a sua resiliência, a esperança e a importância do apoio durante a jornada contra a doença. “Outubro Rosa fala sobre autoestima, pense em você sempre. Olhe-se no espelho e diga o quanto você se ama. Todos os dias faça algo que te faça feliz. Isso já é meio caminho andado, sem esquecer do autoexame, mamografia, ultrassonografia para prevenção, afinal é o melhor remédio”, destacou.

Lilian Curti, enfermeira responsável pelo Ambulatório de Oncologia, ressaltou a importância de ações sobre o tema. “A conscientização é essencial, uma vez que o diagnóstico precoce pode aumentar significativamente as chances de tratamento bem-sucedido. O Outubro Rosa também visa apoiar as pessoas afetadas pelo câncer de mama. Palestra como a da Claudia não apenas informam, mas também capacitam os participantes a tomar medidas em relação à sua saúde e a amparar os pacientes oncológicos’, finalizou.

Ambulatório de Oncologia

A Santa Casa possui Ambulatório de Oncologia, para diagnóstico e tratamento da doença. O serviço conta com uma equipe multidisciplinar completa, proporcionando mais eficiência e agilidade na realização do diagnóstico.

Atualmente, 34 pacientes são acompanhados por câncer de mama. Desde a inauguração, em 2022, foram 402 atendimentos, incluindo consultas, sessões de quimioterapia e hormonioterapia.

O Ambulatório de Oncologia fica localizado na rua Tocantins, ao lado da Ouvidoria do Hospital. O espaço é confortável e acolhedor para tratar, ainda melhor, os usuários. A estrutura