Médica da Santa Casa e AME de Votuporanga participa de capacitação

Profª Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário esteve na qualificação HIPERDIA, voltada para cardiologistas e endocrinologistas

A Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus Tipo 2 são duas doenças mais prevalentes em todo o mundo, afetando milhões de pessoas e contribuindo para uma série de complicações de saúde significativas. A capacitação de profissionais desempenha um papel fundamental na gestão eficaz dessas patologias crônicas e a participação em eventos de educação médica continuada são cruciais nesse processo.

A cardiologista da Santa Casa e do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga, Profª Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, esteve na capacitação HIPERDIA, voltada para cardiologistas e endocrinologistas no campo da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus Tipo 2.

A qualificação ocorreu na sede da APM na cidade de São Paulo, na sexta e no sábado (6 e 7/10). Entre os temas discutidos: diagnóstico, tratamento farmacológico e não farmacológico, equipes multiprofissionais, estratégias de prevenção primária e secundária e apresentação de novas tecnologias.

Profª Dra. Elizabeth destacou a importância de capacitações. “São fundamentais para a renovação de conhecimentos embasados em evidências científicas e também para troca de orientações para implementar essas estratégias, proporcionando aos nossos clientes o melhor e mais eficiente atendimento”, finalizou.