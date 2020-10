Santa Casa de Votuporanga alerta para prevenção do AVC

Instituição faz parte da campanha mundial; protocolo de atendimento visa melhorar o atendimento, com redução de sequelas e até mesmo de morte prematura

Uma em cada quatro pessoas terá Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou derrame ao longo da vida. Mas manter-se ativo ajuda a diminuir o risco. Junte-se ao movimento. Esse é o slogan da campanha voltada para o Dia Mundial do AVC, celebrado nesta quinta-feira (29/10).

A Santa Casa de Votuporanga faz parte deste movimento e quer chamar a atenção sobre a doença, que é considerada a segunda maior causa de mortes no mundo. O derrame não escolhe idade, pode acontecer em jovens, adultos e idosos, mas a boa notícia é que 90% dos casos podem ser prevenidos.

O médico neurologista do Hospital, Dr. Vitor Roberto Pugliesi Marques, ressaltou que a identificação rápida dos sintomas é muito importante para o diagnóstico e melhor recuperação. “Quanto mais tempo demorar entre o surgimento dos sintomas e o início do tratamento adequado, maior será a lesão no cérebro”, afirmou.

Ele pontuou alguns sintomas que requerem atenção: fraqueza de um lado do corpo, alteração ou perda de visão, dificuldade para falar, desvio de rima labial (sorriso torto), desequilíbrio e tontura, mudanças na sensibilidade e dores de cabeça fortes e persistentes e dificuldade para engolir.

Dr. Vitor ressaltou o método SAMU (Sorriso, Abraço, Música e Urgente), muito utilizado para identificar o AVC. “Peça para a pessoa Sorrir. Veja se um lado do rosto não mexe. Em seguida, veja se consegue elevar os dois braços como se fosse Abraçar ou se um membro não se move. Confira se consegue cantar um pedaço de uma Música ou se enrola nas palavras e, em seguida, ligue para Urgência de referência o mais breve possível, pois quanto mais rápido o atendimento for iniciado, melhor será o tratamento e menor será a probabilidade de sequelas”, enfatizou.

O neurologista falou também dos fatores de risco da doença. “Hipertensão arterial (pressão alta), Diabetes, sedentarismo, altos níveis de colesterol e triglicérides, doenças cardíacas e tabagismo”, afirmou.

Como prevenir?

Dr. Vitor destacou a prevenção do AVC. “São fundamentais alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, controlar os níveis de pressão arterial, glicemia e colesterol, além de parar de fumar e evitar consumo de álcool”, frisou.



Protocolo

O neurologista ressaltou o protocolo Angels na Instituição, que visa oferecer um atendimento ágil que, por meio do trabalho da equipe multiprofissional, busca a melhor evolução clínica do paciente, com menor tempo de internação, e propicia melhor qualidade de vida.

A Santa Casa procurou alinhar a estrutura tecnológica que possui – com recursos de ressonância, tomografia e hemodinâmica – ao treinamento intensivo de suas equipes, desenvolvendo assim o protocolo da doença. “A capacitação dos profissionais visa gerenciar tanto o tratamento na fase aguda quanto no período de reabilitação no Hospital. A finalidade é oferecer o melhor para o paciente, de forma que ele não seja apenas tratado adequadamente, mas que as complicações que possam ocorrer sejam gerenciadas pontualmente. Entendemos o impacto que nós podemos ter na vida do paciente que tem o sintoma neurológico e que muitas vezes não encontra um local de referência”, diz.

Ele explica que o treinamento é multidisciplinar, englobando não somente profissionais de saúde direta, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e fonoaudiólogos, mas também componentes das equipes operacionais e administrativas, como recepcionistas e seguranças. “Todos vão aprender a conhecer os sinais de um AVC e comunicar as equipes diretas para que se os pacientes em sala de espera – ou mesmo os que estão internados por qualquer outro motivo – tiverem algum aspecto diferente que aponte a manifestação da doença, isso possa ser sinalizado rapidamente para que se consiga fazer a intervenção de forma mais adequada”, finalizou.