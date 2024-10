Após problema técnico, avião de Lula pousa no México

A aeronave do presidente Lula, um Airbus A319, ficou dando voltas no espaço aéreo mexicano por 5 horas.

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pousou no Aeroporto Internacional da Cidade do México, na noite desta terça-feira (1º/10) após enfrentar problema técnico.

O pouso foi registrado às 22h16.

“A Força Aérea Brasileira informa que a aeronave presidencial VC-1 realizou o pouso em segurança no Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (01/10) às 22h16 (horário de Brasilia)”, afirma a FAB, em nota.

A aeronave, um Airbus A319, ficou dando voltas no espaço aéreo mexicano por 5 horas para gastar combustível, depois, e pousar com segurança.

Agora, o presidente trocará de avião e embarcará de volta a Brasília, ainda na noite desta terça.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o avião apresentou um “problema técnico” após a decolagem e que os procedimentos de segurança para resolver o problema foram realizados com sucesso.

