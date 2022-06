Semana do Meio Ambiente teve plantio de mudas, Dia de Campo e palestras em escolas

Na programação também constaram visitas monitoradas na sede da Saev Ambiental e na Casa do Bosque, que fica na Avenida Vale do Sol

No dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em Votuporanga, a equipe de servidores da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) realizou diversas ações durante toda a semana, iniciando na sexta-feira (3/6) e encerrando no sábado (11/6).

Entre as atividades desenvolvidas, o Dia de Campo no Espaço Eco de Cima voltado para filhos de servidores da Autarquia durante a tarde de domingo, com ações de educação ambiental e contato com a natureza. “Foi uma ação interna com objetivo de envolver também os familiares dos nossos colaboradores para estimular a valorização ao meio ambiente também nas crianças”, explicou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

Uma equipe coordenada pela bióloga e chefe da Divisão de Licenciamento Ambiental, Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, também percorreu escolas municipais, estaduais e particulares para proferir palestras sobre biodiversidade e sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. As palestras também contaram com a participação da Polícia Ambiental.

Na programação também constaram plantios de mudas e visitas monitoradas na sede da Saev Ambiental e na Casa do Bosque, que fica na Avenida Vale do Sol.

Para encerrar a semana, no sábado, os profissionais da Saev Ambiental se juntaram aos estudantes do curso de Agronomia da Unifev para uma manhã de atividades que incluiu doação de mudas na área central da cidade. A doação de mudas também foi realizada no Proença Supermercados. Ao todo, cerca de 500 mudas foram doadas no decorrer da semana.

Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser comemorado anualmente em 5 de junho de 1972, com o objetivo de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente, e alertar sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos.

Foi em Estocolmo, que teve início a primeira das Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano. A reunião durou até o dia 16 de junho daquele ano e congregou vários governos e ONG’s. Por esse motivo foi a data escolhida como Dia Mundial do Meio Ambiente.