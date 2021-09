América perde para Inter de Bebedouro e é eliminado do Paulista

O América foi goleado pela Internacional de Bebedouro por 4 a 0, no estádio Sócrates Stamato, e está matematicamente eliminado do Campeonato Paulista da Série B, a quarta divisão do futebol paulista. O Rubro ainda não conquistou nenhuma vitória no torneio e com o resultado, o clube segue seu calvário na divisão inferior do futebol paulista, onde está desde 2015. Ainda faltam três jogos para o fim da participação da equipe no estadual.