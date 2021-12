Atletas da Avonat participaram de Campeonatos Infantil e Paralímpico; competições ocorreram nos estados de São Paulo e Paraná Helena Napolitano Fonseca Reis, Felipe Manchine, Rick Endrew da Silva, Gabriel Dias de Lima, Erik Bailon de Souza Oliveira, Kevin Eduardo Simões Milani de Paula, Maurício Padilha e Gabriel Bueno da Silva, atletas da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, que compõem a equipe da Associação Votuporanguense de Natação (Avonat), vêm participando e conquistando medalhas em diversos campeonatos que estão sendo realizados em vários estados. A equipe de natação infantil, composta por atletas que nasceram em 2007 e 2008, participou do Campeonato Brasileiro Infantil de Verão edição “Troféu Maurício Bekenn”, realizado entre 30 de novembro e 04 de dezembro na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba se destacou nas fases finais e na classificação. A nadadora Helena Napolitano Reis, de 13 anos, foi a responsável pela conquista da primeira medalha do município em um campeonato brasileiro da classe infantil, ao garantir de bronze na categoria 200m costas; Felipe Manchine, também de 13 anos, conquistou vaga na final das provas de 100m e 200m nado peito, garantindo respectivamente oitavo e quinto lugares no podium. Além da conquista da primeira medalha do município e disputa nas finais, esta também foi a primeira competição da equipe infantil em um campeonato brasileiro, razão pela qual os resultados foram muito comemorados pelo grupo técnico, atletas e dirigentes do time. Campeonato Paralímpico

No último sábado (04/12), a equipe de Natação Paralímpica da Avonat disputou, no complexo Aquático Leonardo Sperate em São Caetano do Sul, o Campeonato Paulista de Paranatação de Verão 2021 – “IV Troféu Fabiana Sugimori” e o saldo foi muito positivo, totalizando nove medalhas. O nadador Erik Bailon de Souza Oliveira, conquistou quatro medalhas, sendo uma de ouro na categoria 100m costas Class S8, duas de prata nos 50m e 100m nado livre Class S8 e uma de bronze nos 200m medley Class SM8; Kevin Eduardo Simões Milani de Paula, colocou no peito uma medalha de ouro pelos 100m nado livre Class S6, uma de prata pelos 100m nado costas Class S6 e uma de bronze na categoria 50m nado livre Class S6; o competidor Maurício Padilha e Gabriel da Silva levaram bronze pelo terceiro lugar nos 100m nado costas S13 e 100m nado livre S6, respectivamente. O coordenador geral do Centro de Formação da Avonat, professor Luiz Augusto Garcia (Xaninho), destaca a importância da participação dos atletas votuporanguenses em campeonatos. “É muito difícil fazer índice para participar de campeonatos brasileiros, ainda mais o fato de passar pelas fases eliminatórias, chegar na final e também conquistar uma medalha; poucos atletas conseguem a façanha da participação em uma competição desse nível. Temos que comemorar muito o feito conquistado por nossos atletas”, comemora Xaninho.