Ação reuniu estudantes do curso de Técnico em Farmácia para uma visita aos laboratórios da unidade; local completa 14 anos de atendimento este mês

Os alunos da Etec Prof. Armando José Farinazzo, de Fernandópolis, visitaram a Farmácia-Escola da UNIFEV, que completa 14 anos de funcionamento este mês. Os estudantes de Técnico em Farmácia puderam conferir as instalações da unidade e conhecer os laboratórios onde são desenvolvidos alguns medicamentos que são distribuídos gratuitamente à população, mediante a apresentação de receita médica.

A ação ocorreu por meio de uma parceria da UNIFEV com a Etec de Fernandópolis, e, na ocasião, 30 alunos conheceram a infraestrutura do Núcleo e puderam tirar suas dúvidas sobre a profissão.

De acordo com a farmacêutica responsável pelo espaço, Natalia Juliana Paduan, em média, são realizados de 50 a 100 atendimentos diariamente no local. “O nosso trabalho não se resume, apenas, à entrega de remédios. Também colaboramos com orientações e informações aos pacientes”, explicou.

O local recebe doações o ano todo, mas periodicamente são realizadas campanhas para sensibilizar as pessoas a colaborarem com medicamentos que posteriormente serão distribuídos à comunidade. Por conta da pandemia da Covid-19, essas doações diminuíram consideravelmente. “Nós vivemos um período muito difícil por conta do coronavírus. Pacientes nos contatavam solicitando medicamentos, mas nosso estoque havia zerado. Alguns fármacos seguem em falta, mas já conseguimos retomar praticamente com todos os nossos atendimentos”, contou.

A Farmácia-Escola da UNIFEV possui diversos Laboratórios, onde os universitários têm o contato direto com a prática. “Todos nossos alunos passam pelo espaço, pois esse processo faz parte da matriz curricular da graduação. É uma excelente oportunidade para eles adquirirem conhecimentos em uma das áreas do mercado que mais crescem hoje em dia”, completou Nathalia.

O Núcleo, vinculado ao curso de Farmácia da Instituição, está localizado na rua Tocantins, nº 2.918, em anexo à Santa Casa de Votuporanga. Informações pelo (17) 3422-6097.