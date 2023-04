Colégio Unifev promove passeio ciclístico e caminhada com famílias e comunidade escolar

Atividades de recreação foram desenvolvidas também para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

Integrando o projeto “Colégio Unifev em Movimento”, foi promovido o 3º Passeio Ciclístico e Caminhada no último sábado (1/4) nas proximidades da Cidade Universitária. Alunos dos 3os aos 9os anos, pais, colaboradores e professores participaram do percurso que iniciou pela portaria 3 do Câmpus, seguiu pela ciclofaixa da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, sentido Avenida Dr. Jerônimo Figueira da Costa, e retornou pela Avenida Mário Pozzobon. Ao todo, foram mais de 2 km percorridos. A segurança dos participantes foi garantida pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga.

O projeto “Colégio Unifev em Movimento” estimula a atividade física e a promoção à saúde. “Práticas como essas proporcionam a integração entre as famílias, o companheirismo, agregam valores, como questões relacionadas à mobilidade urbana, e principalmente incentivam o esporte e hábitos mais saudáveis. Entendemos que o processo de aprendizagem vai muito além da sala de aula”, destacou o Prof. Dr. Valter Mariano, docente de Educação Física e idealizador do projeto.

Depois das atividades, as famílias passearam pelo Colégio, fizeram piqueniques e se reencontraram para conversar.

A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, relata sobre os diversos benefícios aos participantes. “Além de incentivar o cuidado com a saúde por meio da prática esportiva, estimular a sustentabilidade, essa manhã especial proporcionou descontração e lazer saudável entre as famílias e a comunidade escolar”.

Recreação para as crianças

A programação no sábado também foi direcionada os estudantes dos Pré I e II, e dos 1os e 2os anos do Ensino Fundamental. O campo de futebol do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária foi especialmente preparado para receber as crianças e as suas famílias, com muitas brincadeiras, gincanas, e atividades lúdicas desenvolvidas pelas equipes pedagógicas do Colégio Unifev.