Lista com os nomes foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (29/3) A Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (29/3), a classificação final e a convocação de 54 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 01/2022 visando preenchimento das vagas de Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II, para atuar nas escolas municipais da Prefeitura no atendimento de alunos com necessidades especiais. Os profissionais deverão se apresentar na próxima segunda-feira (4/4), às 8 horas, na Secretaria Municipal da Educação, localizada na Rua Pernambuco, 4865, com os documentos necessários para admissão. Os editais e a lista de documentação estão disponíveis no site da Prefeitura, em Concursos Públicos. A classificação dos 54 aprovados no processo se deu mediante análise de títulos e experiência profissional realizada por uma comissão nomeada através de Decreto. Mais de 470 candidatos concorreram às vagas. Atuação dos técnicos

Com carga horária semanal de 40 horas e vencimento de R$ 1.866,03, os profissionais serão contratados temporariamente pelo prazo máximo de até um ano para atuar nas escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga no atendimento de alunos com necessidades especiais. A abertura do Processo Seletivo se fez necessária após a Secretaria Municipal da Educação registrar o ingresso de cerca de mil novos alunos nas 31 unidades de ensino da Prefeitura no início deste ano. Um número recorde, nunca antes registrado, que chega a ser praticamente o dobro da média de novas matrículas para o período. Mais de 120 educadores já foram contratados neste ano para o atendimento de alunos com necessidades especiais e o processo seletivo permite ampliar esse número para atender a demanda existente.