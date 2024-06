Evento reuniu pais, mães e responsáveis na Biblioteca da Cidade Universitária; espetáculo musical, exposição e explanações fizeram parte da programação

Os alunos dos 6os anos do Colégio Unifev realizaram na manhã desta quinta-feira (20/6), o encerramento do projeto interdisciplinar LiterArte, envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa, de Música e Arte, em parceria com a Biblioteca da Instituição.

Pais, mães e responsáveis presentes prestigiaram as atividades, inicialmente apresentadas em frente à Biblioteca da Cidade Universitária. O Projeto tem a supervisão das professoras Danitielle Renesto, Michele Mota, Janaina Cucato, Denise Chiavelli, Madja Moraes e a supervisora da Biblioteca, Márcia Cavalcante.

“É um momento para celebrar a leitura e para aprender coisas novas. Ficamos felizes em poder fazer parte desse projeto e em contribuir, de modo que a Biblioteca se torne um espaço ainda mais mágico e acolhedor para os alunos”, destacou Márcia.

Uma emocionante apresentação musical abriu o evento sob o comando da professora de música Madja Moraes. Os estudantes foram responsáveis por tocarem e cantarem a canção “Somewhere only we know”, da banda britânica Keane.

Em seguida, no saguão da Biblioteca, as crianças explanaram sobre os aprendizados adquiridos e desenvolvidos ao longo do estudo da obra “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry.

“Contribuir para despertar nas crianças a paixão pela leitura e, por meio da interação, fortalecer os laços de amizade e a convivência entre elas era o intuito da nossa equipe”, ressaltou a professora Danitielle.

O evento contou também com a exposição de artes, em que foram expostos os livros sensoriais confeccionados pelos próprios alunos. Neles continham a releitura de um dos capítulos do livro de Saint-Exupéry.

Na visão da diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, a união entre escola e família é um pilar fundamental. “Acreditamos que a presença das famílias no cotidiano escolar é essencial, incentivando o amor pela leitura nas crianças, despertando também a curiosidade nos pais. Além, é claro, de unirmos literatura, arte e cultura em um único projeto, o resultado se torna ainda mais enriquecedor”.

Para finalizar a atividade, os estudantes levaram pães, doces, refrigerantes e sucos para um café da manhã especial que reuniu a comunidade escolar e as famílias.