ESCOLAS MUNICIPAIS DE MACEDÔNIA GANHAM SALAS INTERATIVAS DIGITAIS

No sábado, dia 19, aconteceu a capacitação dos profissionais da educação da rede municipal de ensino do município de Macedônia na escola EMEF Felício Luiz Pereira.

O objetivo foi qualificar tais profissionais para utilizarem as lousas digitais e transmitir um ensino com ainda mais qualidade e interação com os alunos, sempre voltado com as novas tecnologias.

Estiveram presentes o prefeito Reginaldo Marcomini e sua vice-prefeita Vanja Sabino Reis, além da secretaria de educação, Sônia Martins; a diretora da creche escola CEMEI José Marques de Toledo, Edineia de Paudo; o diretor da escola EMEF Felício Luiz Pereira, Alexsander Saves dos Santos; a coordenadora pedagógica da escola EMEF Felício Luiz Pereira, Sandra Paula dos Santos; a coordenadora pedagógica da creche escola CEMEI José Marques de Toledo, Aparecida Margaret Alves Laveso; professores e funcionários da educação de ambas as escolas da rede municipal de ensino.

O serviço de capacitação operacional foi ministrado pela empresa Sapienti Tecnologia LTDA.

Foram instaladas 5 salas Interativas Digitais no valor de mais de R$ 170 mil reais.

“É com muita alegria que damos mais essa notícia a nossa querida população de Macedônia. Como sempre digo: a educação é uma das prioridades da nossa gestão. Procurar cada vez mais oferecer qualidade de ensino aos nossos alunos, porque o futuro do nosso país dependerá dessas crianças, desses jovens. Nosso muito obrigado a todos, também em especial a nossa equipe da educação, sempre proativa e em busca de mais conhecimento. ” São as palavras do prefeito Reginaldo Marcomini.